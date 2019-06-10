Проверка прокуратуры не выявила грубых нарушений в зоопарке в Муроме

ВЛАДИМИР, 10 июня. /ТАСС/. Муромская городская прокуратура по итогам проверки информации о грубом обращении с животными в контактном зоопарке в Муроме Владимирской области не выявила серьезных нарушений. Представители надзорного органа отметили, что в целом условия содержания животных соблюдаются, сообщили в понедельник в прокуратуре Владимирской области.

В воскресенье в социальных сетях "ВКонтакте" и Telegram появились сообщения о том, что жители Мурома Владимирской области требуют закрыть приехавший на гастроли контактный зоопарк "Живые тропики". Там же разместили видеозапись с енотом на цепи: якобы от духоты и усталости он лежит на полу и не ест пищу, которую ему бросает сотрудник зоопарка. По данным автора видео, в передвижном зоопарке крокодила содержат в контейнере без воды, а птиц поместили в тесные клетки.

"Установлено, что условия содержания животных в контактном зоопарке "Живые тропики" в целом соблюдаются. Все необходимые прививки у животных имеются, на каждое животное оформлено ветеринарное свидетельство. Необходимая документация по приезду зоопарка в город Муром специалистам контролирующих органов представлена", - говорится в сообщении.

Проверка, проведенная совместно со специалистами Муромской окружной станции по борьбе с болезнями животных, установила отсутствие уголка потребителя, гигрометров и термометров.

По этому факту прокуратурой готовится постановление в отношении администратора контактного зоопарка о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ ("Нарушение права потребителя на получение необходимой и достоверной информации о реализуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о продавце, об исполнителе и о режиме их работы"), а также представление генеральному директору ООО "Зоофобус".