Венедиктов предложил создать в ОП Москвы рабочую группу по ситуации с Голуновым

"Я хочу создать группу, которая встретится отдельно через неделю с... [начальником ГУ МВД России по Москве Олегом] Барановым, и в нее пригласить [уполномоченного по правам человека в РФ] Татьяну Москалькову. И чтобы нам дали разрешение встретиться с Иваном [Голуновым], чтобы следователь дал <...> Я хочу, чтобы эта группа... могла продолжать наблюдать, встречаясь с руководством [полиции] и с обвиняемым", - сообщил он в понедельник журналистам после заседания комиссии ОП Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю.

Венедиктов добавил, что 11 июня планирует разговор с Барановым, чтобы получить необходимые разрешения на проведение встреч рабочей группы с Голуновым и со следствием. "Если... он [Баранов] согласен [разрешить членам рабочей группы встречи с Голуновым], завтра можно создать [рабочую группу], потому что бессмысленно ее делать, чтобы она просто висела в воздухе", - пояснил Венедиктов.