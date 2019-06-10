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Дело против журналиста Ивана Голунова

Венедиктов предложил создать в ОП Москвы рабочую группу по ситуации с Голуновым

Главред "Эха Москвы" добавил, что в эту группу могла бы войти уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Главный редактор радиостанции "Эхо Москвы", зампредседателя Общественной палаты (ОП) Москвы Алексей Венедиктов предложил создать в столичной ОП рабочую группу для взаимодействия с полицией по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.

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"Я хочу создать группу, которая встретится отдельно через неделю с... [начальником ГУ МВД России по Москве Олегом] Барановым, и в нее пригласить [уполномоченного по правам человека в РФ] Татьяну Москалькову. И чтобы нам дали разрешение встретиться с Иваном [Голуновым], чтобы следователь дал <...> Я хочу, чтобы эта группа... могла продолжать наблюдать, встречаясь с руководством [полиции] и с обвиняемым", - сообщил он в понедельник журналистам после заседания комиссии ОП Москвы по развитию гражданского общества и общественному контролю.

Венедиктов добавил, что 11 июня планирует разговор с Барановым, чтобы получить необходимые разрешения на проведение встреч рабочей группы с Голуновым и со следствием. "Если... он [Баранов] согласен [разрешить членам рабочей группы встречи с Голуновым], завтра можно создать [рабочую группу], потому что бессмысленно ее делать, чтобы она просто висела в воздухе", - пояснил Венедиктов.

Теги
РоссияВенедиктов, Алексей АлексеевичМоскалькова, Татьяна НиколаевнаДело против журналиста Ивана Голунова
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