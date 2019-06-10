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Кадыров уверен в объективности решения суда, отпустившего правозащитника Титиева по УДО

Глава Чечни также подчеркнул, что приветствует это решение

ГРОЗНЫЙ, 10 июня. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров уверен, что решение Шалинского районного суда республики, который отпустил по УДО главу чеченского отделения "Мемориала" Оюба Титиева, принято объективно.

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"Шалинский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Оюба Титиева из Аргунской колонии-поселения. Приветствую это решение. Если суд с первого же раза признал возможным досрочно освободить Титиева, уверен, что изучены все обстоятельства и принято объективное решение", - написал он в Telegram.

Кадыров добавил, что всегда выступает за то, "чтобы наказание преследовало цель воспитания и исправления человека". "Если содеянное любым гражданином по закону подпадает под статью, связанную с ограничением свободы, это наказание должно служить инструментом исправления и возвращения человека на свободу, способным быть полезным семье и обществу, а не превращать его в рецидивиста", - добавил Кадыров.

Как сообщалось, Шалинский районный суд Чечни в понедельник удовлетворил ходатайство об УДО Титиева, осужденного на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере. Выездное заседание прошло в колонии-поселении в Аргуне, где правозащитник отбывает наказание. Адвокат Петр Заикин уточнил, что Титиев выйдет на свободу по УДО 21 июня.

Титиева задержали 9 января 2018 года. По данным правоохранительных органов, у него в машине нашли пакет с веществом растительного происхождения с запахом марихуаны весом примерно 200 г. Правозащитник вину не признал и настаивал, что наркотики ему были подброшены.

В поддержку Титиева выступало множество общественных деятелей и правозащитных организаций по всему миру. В феврале 2019 года Европарламент принял резолюцию о ситуации в Чечне, в которой содержался призыв немедленно освободить руководителя регионального отделения "Мемориала".

В новость были внесены изменения (18:41 мск) - добавлены подробности.

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Кадыров, Рамзан АхматовичРоссияЧечня
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