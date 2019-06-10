Порядок выезда детей за пределы России изменится с 12 июня

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Пограничная служба ФСБ России предупредила об изменении в порядке выезда детей за рубеж, которое вступит в силу с 12 июня.

Как сообщили ТАСС в ЦОС ФСБ, с 12 июня 2019 года "вступает в силу (новый) порядок подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации <...>, в соответствии с которым прием и учет таких заявлений осуществляется подразделениями по вопросам миграции территориальных органов МВД России на региональном и районном уровнях по месту жительства (пребывания) одного из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации или [по месту жительства (пребывания)] несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации, в отношении которого подается заявление". Заявление о несогласии выезда несовершеннолетнего за рубеж может подаваться также в дипломатические представительства или консульские учреждения РФ по месту постоянного проживания заявителя за пределами РФ.

В действовавших ранее правилах подачи таких заявлений в число ведомств были включены также пограничные органы. В новом порядке подачи, рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из РФ несовершеннолетних, утвержденном приказом МВД России от 11 февраля 2019 г. № 62 (зарегистрирован в Минюсте 8 мая 2019 г., № 54596) пограничные органы исключены из этого перечня.

"В связи с этим с 12 июня 2019 г. пограничные органы не принимают заявления от граждан о несогласии на выезд из Российской Федерации несовершеннолетнего гражданина Российской Федерации", - пояснили в ЦОС ФСБ.