Жителей черноморского побережья Кубани научат оказывать помощь дельфинам

СОЧИ, 10 июня. /ТАСС/. Центр спасения дельфинов "Дельфа", чей проект выиграл президентский грант в размере 2,5 млн рублей, проведет бесплатные тренинги для 400 жителей черноморского побережья Кубани по оказанию помощи китообразным. Об этом ТАСС рассказала директор Центра спасения дельфинов "Дельфа" Татьяна Белей.

"Проект "Дельфины Черного моря", разработанный командой ученых и экспертов Центра, будет реализован в 2019-2020 годах, с использованием гранта президента РФ, предоставленного Фондом президентских грантов, в размере 2,5 млн рублей. Полученный грант будет использован для бесплатного обучения жителей черноморского побережья Кубани оказанию помощи пострадавшим диким китообразным, а также для приобщения населения к научной и экологической работе центра. Команда экспертов, ученых и специалистов проведет комплекс образовательных мероприятий и обучающих тренингов в Сочи, Туапсе, Геленджике, Новороссийске, Анапе, а также в одном из населенных пунктов Таманского полуострова", - сказала Белей.

Она подчеркнула, что для студентов биологических и ветеринарных факультетов состоится тренинг в Москве. "Реализация проекта начнется в первой половине июля 2019 года. Ожидается, что в тренингах примут участие не менее 400 человек. Мы хотим приобщить население к работе Центра по спасению и защите китообразных, привлечь внимание к проблеме гибели черноморских дельфинов. Только за 2019 год наши сотрудники и волонтеры зафиксировали факт гибели более 160 дельфинов на территории Краснодарского края. В прошлом году, когда мы только начали вести учет, было зафиксировано 86 случаев", - добавила Белей.

Директор Центра отметила, что в 2018 году в Сочи проходила серия бесплатных тренингов, в которых приняли участие более 100 человек. Заявку на участие в тренинге можно оставить на сайте Центра.