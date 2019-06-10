Евросоюз, Россия и WWF планируют запустить совместный экологический проект

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Всемирный фонд дикой природы (WWF), Россия и Евросоюз запускают совместный проект, основное внимание которого будет уделено борьбе с проблемами обезлесения и загрязнения атмосферы. Об этом в понедельник на посвященном проекту круглом столе в Общественной палате РФ сообщила заместитель главы представительства ЕС в РФ Алешка Симкич.

"Мы здесь для того, чтобы запустить новый проект Всемирного фонда дикой природы в России по защите окружающей среды РФ. Евросоюз с гордостью предоставляет большую часть финансирования для этого масштабного проекта, который будет проходить в течение трех лет в трех эко-природных зонах на Кавказе, в Алтай-Саянах и на Дальнем Востоке", - сказала она.

По словам Симкич, для участия в проекте будут привлекаться организации гражданского общества ЕС и РФ, местные власти, а также бизнесмены и эксперты.

"Борьба с обезлесением, разрушением лесной экосистемы будет основной целью проекта путем рационального использования лесов, предотвращения лесных пожаров, предоставления пожаротушительного оборудования, когда это необходимо, и оказания услуг по обучению соответствующего персонала, - рассказала дипломат.

Что касается снижения уровня загрязнения окружающей среды, продолжила замглавы представительства Евросоюза, в первую очередь "необходимо повысить осведомленность бизнеса об этой проблеме". "Мы организуем площадки для выстраивания диалога на эту тему между представителями бизнеса ЕС и РФ", - добавила она.

На заседании, посвященном обсуждению конкретных деталей проекта, в том числе механизму выделения грантов и экологических проблем регионов проведения, присутствовали также директор программы "Зеленая экономика" WWF России Михаил Бабенко, директор по природоохранной политике WWF России Евгений Шварц.