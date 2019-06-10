Минюст: заключенные не смогут получать лекарства в бандеролях

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Минюст России начал разрабатывать поправки в Уголовно-исполнительный кодекс (УИК) РФ, согласно которым заключенные не смогут получать лекарства в бандеролях. Уведомление о начале разработки соответствующего законопроекта появилось на портале проектов нормативно-правовых актов.

Как пояснили в Минюсте, "законопроектом предлагается исключить из ч. 3 ст. 90 Уголовно-исполнительного кодекса РФ бандероли как почтовые отправления, в которых осужденные к лишению свободы получают в соответствии с медицинским заключением лекарственные средства и предметы медицинского назначения". "Это связано с тем, что, согласно правилам оказания услуг почтовой связи, бандероли могут содержать только печатные издания, рукописи, деловые бумаги, фотографии", - пояснили в министерстве.

Одновременно Минюст намерен вновь четко установить, что предельный вес посылок для осужденных может достигать 20 кг. Действующими правилами оказания услуг почтовой связи определен предельный вес посылки для международного почтового обмена - это 20 кг, а предельная масса посылки для внутреннего почтового отправления не установлена.

"В связи с правовой неопределенностью в нормативных правовых актах РФ в Минюст России поступают обращения граждан по вопросу максимального веса посылок, разрешенного к получению осужденными. С учетом этого в целях исключения возникающих разночтений указанных норм и урегулирования спорных вопросов предусматривается установление конкретного веса посылок и передач, разрешенных к получению осужденными, - 20 кг", - отметили в Минюсте. Этот вес был предусмотрен ранее действовавшими правилами оказания услуг почтовой связи. Как отмечается в уведомлении Минюста, предполагается, что поправки в УИК о бандеролях вступят в силу с 1 июня 2020 года.

Посылки, передачи и бандероли с лекарственными средствами и предметами медицинского назначения, получаемыми осужденными в соответствии с медицинским заключением, согласно действующей редакции УИК, не подпадают под ограничение общего числа передач для осужденных к лишению свободы. Они передаются в медчасть колонии для осужденного. После изменений в УИК лекарства смогут передаваться лишь посылками и передачами.