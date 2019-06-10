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Дело против журналиста Ивана Голунова

Москалькова: Путин положительно отреагировал на просьбу о контроле за делом Голунова

Уполномоченный по правам человека также считает, что журналисту вполне можно было избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде
Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Президент РФ Владимир Путин и уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова высказала президенту РФ Владимиру Путину свою обеспокоенность тем, что к журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову применяли силу при задержании и попросила продолжить контроль Генпрокуратуры за предварительным следствием. Об этом Москалькова сказала "Медузе" в понедельник по итогам встречи с президентом России.

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"Я ему высказала свою позицию и обеспокоенность тем, что к Ивану применяли силу, что это требует служебного расследования и выяснения, были ли законные обстоятельства для того, чтобы применять силу. И просила продолжать контроль со стороны Генеральной прокуратуры за предварительным следствием - с точки зрения законности и обоснованности. Президент положительно отреагировал на эти посылы", - приводит издание слова Москальковой.

Также омбудсмен отметила, что Голунову вполне можно было избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. "Я считаю, что вполне можно было решить вопрос и о подписке о невыезде, - я не могу критиковать суд, и в данном случае он действительно вынес взвешенное решение", - отметила она, добавив, что в данном деле и "домашний арест - это шаг вперед".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМоскалькова, Татьяна НиколаевнаДело против журналиста Ивана Голунова
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