Власти Кузбасса отреагировали на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

КЕМЕРОВО, 10 июня. /ТАСС/. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поручил своим заместителям и главе шахтерского города Киселевск встретиться с группой горожан, которые ранее пожаловались на неблагоприятную экологическую обстановку, и разобраться в ситуации, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Власти отмечают, что готовы решать экологические проблемы региона, но признают, что быстро исправить ситуацию не получится.

"Город вырос из шахтерского рабочего поселка и практически "стоит" на угольных разрезах. Эту проблему сложно решить быстро, но администрация совместно с угольными предприятиями день за днем работают по ее решению. Губернатор поручил главе города и своим заместителям встретиться с жителями города, выслушать все претензии и совместно выработать меры по решению проблем", - говорится в сообщении.

Ранее группа жителей Киселевска, где развита добыча угля открытым способом, чтобы привлечь внимание общественности к экологическим проблемам города, опубликовала открытое письмо премьер-министру Канады Джастину Трюдо, в котором просит предоставить им убежище. В письме жители Киселевска жалуются на загрязнение воздуха в городе угольной пылью от разрезов, а также выхлопами тяжелой карьерной техники, которая применяется при добыче угля. Горожане поясняют, что к властям Канады решили обратиться потому, что по климатическим условиям эта страна схожа с Сибирью.

В текущем году в Киселевске, где проживают около 95 тыс. человек, обострились сразу несколько экологических проблем, связанных с добычей угля. Минувшей зимой жители города страдали от оседания большого количества угольной пыли. В конце мая в одном из районов города на месте заброшенных горных выработок начались подземные пожары - горели угольные пласты. Жилые дома в Кисилевске находятся в непосредственной близости к угледобывающим предприятиям.

Ранее сообщалось, что власти Кузбасса планируют ввести экологический стандарт развития угольной отрасли, который поддержали более 150 шахт, разрезов и других предприятий добывающей промышленности. Он предусматривает отказ от перевозок угля по дорогам общего пользования и в черте города, контроль за соблюдением экологических норм угольными компаниями, создание новых норм санитарно-защитной зоны, развитие особо охраняемых природных территорий и другие мероприятия, которые должны проводить угольщики.