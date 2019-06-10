Новгородские поисковики нашли на дне озера останки погибших в 1941 году красноармейцев

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 10 июня. /ТАСС/. Участники новгородского поискового отряда "Находка" обнаружили на дне озера Вельё останки красноармейцев, погибших в сентябре 1941 года. Поднять останки солдат и офицеров планируется в августе, об этом сообщил командир поискового отряда Александр Морзунов в понедельник.

"Поисковая разведка отряда "Находка" в воскресенье, 9 июня, обнаружила останки бойцов РККА на дне озера Вельё в Демянском районе Новгородской области", - говорится в сообщении поисковиков.

Отмечается, что солдаты и офицеры, скорее всего, погибли на берегу озера, выполняя приказ задержать противника на время переправы воинских частей на восточный берег озера. После Великой Отечественной войны уровень воды в озере Вельё искусственно подняли, и останки погибших оказались на дне озера, глубина - от 2,5 до 6 м. При первичном осмотре поисковики обнаружили также противогазы, саперные лопатки, кружки и другие предметы солдатской амуниции.

Как сообщил корреспонденту ТАСС Александр Морзунов, эксгумация погибших бойцов пройдет примерно через два месяца. Пока не ясно, сколько погибших находится на дне озера.

"Ориентировочно поднять тела бойцов планируем в августе, так как необходима серьезная подготовка поисковиков к процессу. Первый этап - разведка, то есть мы за это время, за месяц, должны будем произвести еще, наверное, два или три погружения группы, которая должна будет обследовать дно", - сказал Морзунов и добавил, что такой опыт для поисковиков "Находки" станет первым.

"Чтобы у нас кто-то из поисковиков поднимал солдат со дна озера - такого еще не было. Самолеты поднимали, машины и, может быть, там были останки, но, чтобы солдат, которые просто лежат на дне - такого еще не было никогда", - добавил собеседник агентства.

В историю Великой Отечественной войны Демянский район вошел под названием "Демянский котел" или "Демянский плацдарм". С сентября 1941 года Демянск и большая часть района находились в оккупации. Более 500 дней шли кровопролитные бои. Район был освобожден в 1943 году.