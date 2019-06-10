Сын Алибасова опроверг публикации о внутреннем кровотечении у отца

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Сообщения о внутреннем кровотечении в желудке, открывшемся у продюсера и музыканта Бари Алибасова, не соответствуют действительности, но утверждать, что его жизни ничего не угрожает, будет можно только через два дня. Об этом сообщил ТАСС в понедельник сын продюсера Бари Алибасов - младший.

"Это дезинформация", - сказал собеседник агентства, комментируя соответствующие публикации.

"Как будет заживать этот ожог, будет известно в течение двух дней. Поэтому точно сказать, что его [Алибасова-старшего] жизни ничего не угрожает, мы сможем только через два дня", - добавил он.

4 июня помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Сейчас он находится в НИИ им. Склифосовского в состоянии медикаментозного сна.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России, создатель групп "Интеграл" и "На-На". 6 июня ему исполнилось 72 года.