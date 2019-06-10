Арнольд Шварценеггер выступит на Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге

Актер и политик Арнольд Шварценеггер выступит со сцены Synergy Global Forum в Санкт-Петербурге 4 октября. Об этом сообщает пресс-служба корпорации "Синергия". Как ожидается, актер и экс-губернатор Калифорнии расскажет о своем жизненном пути и поделится с участниками своими секретами достижения больших целей.

"Шварценеггер – не только знаменитый актер, экс-губернатор Калифорнии, спортсмен, но еще и символ. Символ нескольких поколений людей, которые выросли на его фильмах, стремились стать на него похожими, мечтали о встрече с ним. Поэтому мы решили, что самое лучшее – это подарить им встречу с их кумиром, чтобы он, как и много лет назад, вдохновил и подтолкнул участников нашего форума на новые достижения", – заявил Вадим Лобов, президент корпорации "Синергия".

Кроме Шварценеггера, на форуме выступят много других именитых спикеров – первые лица компаний, яркие лидеры и бизнесмены, в числе которых миллиардер и совладелец "Технониколь" Игорь Рыбаков и строительный магнат Грант Кардон.

Synergy Global Forum будет проводиться уже в пятый раз. На форуме одновременно будет работать пять сцен, на которых более 200 спикеров выступят с историями своего успеха и практическими советами о том, как ставить и достигать масштабные цели в жизни и в бизнесе. Ожидается, что мероприятие посетят 50 тысяч участников со всей России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Организаторы планируют пригласить представителей Книги рекордов Гиннеса, чтобы зафиксировать абсолютный мировой рекорд числа участников на образовательном форуме.