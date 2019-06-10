Москалькова призвала к ужесточению требований по сбору доказательств в делах о наркотиках

МОСКВА, 10 июня. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова считает, что МВД следует пересмотреть практику уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, повысив требования к сбору доказательной базы. Такое мнение она высказала в понедельник в интервью радиостанции "Вести ФМ".

"Очень важно посмотреть руководству МВД,... пересмотреть практику уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков в том случае, если человек не задержан на месте преступления при их передаче и если нет прямых свидетелей этого. Как собирается доказательная база, какие заключения экспертов должны быть, генетическая экспертиза, дактилоскопическая - чтобы было понятно, что действительно эти наркотики принадлежат данному лицу и он занимался или пытался заниматься незаконным оборотом", - отметила омбудсмен.

Москалькова добавила, что "по другим тяжким статьям меньше вопросов, чем к этой, значит, нужно подумать о том, чтобы выработать некие требования к собиранию доказательной базы, может быть, повышенные, нежели чем к другим составам".