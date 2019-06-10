У родственников осужденной в США Осиповой не хватает денег на оплату работы адвокатов

НЬЮ-ЙОРК, 11 июня. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Родственники осужденной в США за похищение собственных детей россиянки Богданы Осиповой испытывают большие трудности с дальнейшей оплатой американских адвокатов, работающих над подачей апелляции. Об этом в беседе с корреспондентом ТАСС сообщила в понедельник мама Осиповой Юлиана Филипюк.

"Не секрет, что услуги платных адвокатов в США баснословно дорогие, и, конечно, нам не по карману", - сказала мама Осиповой. Она напомнила, что нынешняя команда адвокатов уже третья по счету. Первая, получив деньги вперед, так и не выполнила обещанную до конца работу, самоустранившись. "Именно эта команда адвокатов, по странному стечению обстоятельств, за три дня до важных судебных слушаний потеряла основные документы, включающие мобильный телефон, ноутбук Богданы и оригиналы бумажных свидетельств, в которых находилась информация, доказывающая факт применения домашнего насилия со стороны бывшего супруга Богданы Осиповой, Браена Мобли", - напомнила Юлиана Филипюк.

6 июня суд города Уичито (штат Канзас) приговорил россиянку к семи годам тюремного заключения, последующим трем годам проживания под полицейским надзором за вывоз совместной с Браеном Мобли дочери в РФ и вымогательство. "К тому же суд постановил выплатить более $18 тыс. Мобли в качестве оплаты еще и его адвокатов", - добавила мама Осиповой.

Тетя Богданы, Елена Полякова, является опекуном трех ее несовершеннолетних детей, проживающих на территории Калининградской области. После отъезда Осиповой из США в РФ бывший муж и отец двоих общих с Богданой дочерей Браен Мобли за пять лет разлуки лишь однажды оказал детям материальную помощь. "Он дал Лене [Елена Полякова] $35 и подарил девочкам маленького плюшевого мишку. Вот вся его помощь за пять лет", - отметила Юлиана Филипюк.

В настоящее время группа поддержки россиянки пытается общими усилиями организовать сбор средств для оплаты адвокатов. "Мы очень благодарны всем людям, принимающим участие в помощи, но, к сожалению, этого совсем не хватает", - отметила мама.

Иск по алиментам экс-мужа

Как рассказала Юлиана Филипюк, родственники Осиповой отозвали исполнительный лист по алиментам в РФ ее бывшего супруга во время его визита в Россию в мае 2018 года, тем самым предоставив возможность Мобли свободно пересекать российскую границу. Таким образом родственники Осиповой проявили жест доброй воли, временно прекратив судебное делопроизводство, чтобы американец мог урегулировать ситуацию с бывшей женой досудебным путем и ездить в Россию навещать дочерей - в противном случае власти РФ могли закрыть для него возможность выезда из страны за неуплату алиментов.

"В мае 2018 года Браен Мобли приехал в Калининградскую область, чтобы попробовать вывезти с собой общих с Богданой детей, но тогда против него было уже заведено российским судом дело за неуплату с 2015 года алиментов. На тот момент суд насчитал долг в размере 480 тыс. рублей. Узнав, что власти могут стребовать с него алименты, Мобли, который, со слов его адвоката Алексея Волосюка, приехал к детям в Россию на целый месяц, после двух коротких с дочками встреч на третий день внезапно уехал, даже не попрощавшись с ними, - отметила Филипюк. - Он был вывезен ночью адвокатом из России в Польшу".

Как рассказала мама Осиповой, у Браена Мобли было назначено свидание с детьми, на которое "якобы должен был прилететь даже консул США, по заявлению адвоката Волосюка, в сопровождении представителей МИД России". "Браена Мобли ждали дети, опекун, представители опеки, но так и не дождались. Встречи с детьми, согласованные и на следующую неделю, также отменялись, так как адвокат сказал, что Мобли уехал в Москву, - пояснила мама Осиповой. - Но Браен Мобли больше не появился и с детьми не виделся".

Максимальный срок для бывшей жены

"По законодательству, власти могут не выпустить неплательщика алиментов из РФ, пока тот не погасит долги перед несовершеннолетними детьми. Однако опекун детей Елена Полякова [тетя Осиповой], посоветовавшись с Богданой, закрыла делопроизводство, отменила алименты, чтобы Мобли мог свободно навещать детей в России и попросила его в этом случае гарантий по поводу мирного, досудебного урегулирования ситуации. Но мы знаем, чем ответил Браен Мобли", - отметила Филипюк. Именно по иску гражданина США, бывшего военнослужащего Браена Мобли его бывшая супруга Богдана Осипова была арестована в сентябре 2017 года за похищение детей, а 6 июня этого года приговорена к семи годам тюрьмы на заседании суда, на котором именно Мобли просил о самом максимальном наказании для бывшей жены, матери своих детей.

Под арестом и карантином

6 июня Осипова была приговорена к 84 месяцам тюремного заключения за похищение собственных детей за пределы США и по двум пунктам статьи "вымогательство международного масштаба, связанное с похищением людей". Адвокаты намерены подать апелляцию на приговор. Россиянка уже отбыла под арестом четверть срока, поскольку была арестована в сентябре 2017 года. Отбывать наказание Осипова будет в тюрьме штата Коннектикут, куда ее должны перевести до 20 июня.

В настоящее время Богдана Осипова содержится в изоляторе города Левенворс (штат Канзас), поскольку отказалась от пробы Манту из-за сильной аллергической реакции.

О деле россиянки

У Осиповой, имеющей гражданство РФ и США, трое несовершеннолетних детей, в том числе младшие дочери от брака с гражданином США Браеном Мобли. Американские власти обвиняют Осипову в том, что в 2014 году она, будучи беременной, вывезла с территории США в Россию старшую дочь без согласования с супругом, с которым уже был начат бракоразводный процесс. Младшая девочка родилась в том же году на территории РФ, после чего супруги развелись. Суд в США принял решение, что оба ребенка должны жить со своим отцом, тогда как по решению российского суда место жительства девочек определено в России, а отцу назначена выплата алиментов.

26 сентября 2017 года Осипова приехала в Уичито, чтобы решить вопрос опеки над совместными с Мобли детьми. Она подала исковое заявление в семейный суд города, так как была не согласна с передачей полной опеки отцу. Суд принял документы и назначил дату слушаний, однако через два дня сотрудники ФБР задержали россиянку в рамках возбужденного по иску бывшего супруга уголовного дела.

В ходе судебных слушаний Осипова дала согласие на возвращение младших детей в США, рассчитывая на последующее освобождение, однако российский суд, руководствуясь интересами детей, разрешение на их вывоз за границу не дал. В настоящее время девочки проживают в РФ с опекуном, родной тетей Осиповой.

В новость были внесены изменения (02:12 мск) - добавлены подробности.