СМИ: умерла вдова экс-президента Южной Кореи Ким Дэ Чжуна

СЕУЛ, 11 июня. /ТАСС/. Вдова бывшего президента Республики Корея Ким Дэ Чжуна Ли Хи Хо умерла 10 июля в возрасте 96 лет. Об этом сообщает во вторник телеканал KBS.

Ли Хи Хо до самой смерти возглавляла Центр мира, который основал ее супруг с целью продвижения межкорейского сотрудничества и мира. Ли Хи Хо сопровождала мужа в поездке в Пхеньян на первый в истории межкорейский саммит в 2000 году, а после его смерти дважды посещала КНДР. В 2011 года она участвовала в похоронах бывшего северокорейского лидера Ким Чен Ира, а в 2015 посетила Пхеньян по личному приглашению председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына.

Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин, находящийся в эти дни с визитом в Финляндии, выразил соболезнования по поводу ухода из жизни Ли Хи Хо. По его словам, Ли Хи Хо была "демократом нашего времени", и "совестью эпохи". Мун Чжэ Ин отметил, что почтит ее память сразу после возвращения из зарубежной поездки. Соболезнования также выразили политические партии.

До брака с Ким Дэ Чжуном в 1962 году Ли Хи Хо была видной активисткой движения за права женщин. Ее похороны состоятся 12 июня на Национальном кладбище в Сеуле.

Ким Дэ Чжун возглавлял Республику Корея с 1998 по 2003 годы и умер в 2009 году.