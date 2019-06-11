Опрос: большинство компаний в России не стимулируют сотрудников к занятию спортом

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Порядка 64% опрошенных россиян заявили, что компании-работодатели не предпринимают каких-либо мер для стимулирования сотрудников к занятию спортом, в 16% случаев работодатели проводят спортивные мероприятия для сотрудников, в 12% - предоставляют скидки на занятия в спортивных клубах. Таковы результаты опроса сервиса по поиску работы HeadHunter совместно с Всероссийским физкультурноспортивным обществом "Трудовые резервы", которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Выяснилось, что у 64% соискателей в компаниях ничего не делается для того, чтобы сотрудники больше занимались спортом. Выше всего эта доля среди соискателей из Красноярского края (71%), а также в сферах закупок и бухгалтерской (по 71%). Лишь в 16% случаев внутри компаний проводятся спортивные мероприятия, еще в 12% сотрудникам предоставляются скидки на занятия в спортивных и фитнес-клубах. 5% соискателей также заявили, что в их компаниях проводят зарядку или физкультуру прямо на рабочих местах в течение дня", - свидетельствуют результаты опроса.

Для большинства соискателей (76%) поддержка работодателем спортивных активностей является плюсом при поиске работы. "Выше всего эта доля среди соискателей из Тульской области (86%), <...>. В Ставропольском крае самая высокая доля соискателей, отрицательно ответивших на этот вопрос - 19%", - отмечает HeadHunter.

Занимаются спортом 2-3 раза в неделю 46% опрошенных. Каждый день занимается спортом 11% опрошенных, столько же не занимается спортом вообще. Порядка 16% занимаются спортом 1 раз в неделю, 7% - 2-3 раза в месяц, 3% - 1 раз в месяц и 6% - реже одного раза в месяц.

Опрос проводился среди 9654 соискателей по всей территории России в мае 2019 года.