"Ведомости": "Яндекс" создал приложение для распознавания одежды

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. "Яндекс" разработал приложение Sloy для обсуждения моды и распознавания одежды на героях видеороликов на основе технологии дополненной реальности. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Как отмечает издание, Sloy - первый проект компании, построенный исключительно на технологии дополненной виртуальности. Как сообщил газете представитель "Яндекс.Дзена", сервис будет автоматически распознавать предметы одежды на героях видеороликов, которые будут снимать и смотреть его пользователи. Также, добавил он, пользователи смогут в режиме дополненной реальности примерять на себя виртуальные аксессуары и маски, обсуждать моду с другими пользователями.

Интерфейс приложения представляет собой ленту прописок и рекомендованных видео, профиля пользователя, камеры, а также сканер, который позволяет распознавать одежду в видео. Как пояснили в компании, при открытии ролика пользователь будет видеть информацию о каждой вещи и другие похожие ролики, а также сможет обсудить с другими пользователями каждый элемент образа с видео.

По информации "Ведомостей", сейчас приложение проходит бета-тестирование, которое проходят приглашенные эксперты по моде, летом компания рассчитывает начать тестирование первыми внешними пользователями, в сентябре - публично представить приложение. Руководить проектом будет медиа-директор Даниил Трабун, ранее занимавший пост главного редактора журнала "Афиша", утверждает издание.