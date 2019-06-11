Туркластер "Южная Карелия" будет полностью достроен до конца 2019 года

ПЕТРОЗАВОДСК, 11 июня. /ТАСС/. Все объекты туристского кластера "Южная Карелия", создававшегося в рамках федеральной целевой программы Ростуризма "Развитие въездного и внутреннего туризма в Российской Федерации (2011-2018 годы)", будут достроены до конца 2019 года. Об этом сообщила ТАСС начальник управления по туризму республики Екатерина Биктимирова.

ФЦП "Развитие въездного и внутреннего туризма (2011-2018 годы)" завершилась, однако ряд регионов, в том числе Карелия, не успели закончить строительство всех объектов, заявленных в кластер. По оценке Счетной палаты РФ, готовность "Южной Карелии" составила 69%. Результаты проверки стали известны в конце мая.

По словам Биктимировой, проблемы возникли на трех точках из пяти. При этом инвесторы выполнили свою часть работ, а трудности возникли со строительством объектов обеспечивающей инфраструктуры, ответственность за которую в рамках программы несут власти региона.

Так, из-за неудовлетворительной работы первой подрядной организации пришлось объявить конкурс для поиска новой фирмы, которая достроит подъездную дорогу к каскаду водопадов "Белые мосты" в Питкярантском районе. Погодные условия 2018 года и необходимость внесения изменений в проект не позволили подрядчику своевременно завершить строительство газопровода к развлекательно-спортивному комплексу в Петрозаводске. На территории, примыкающей к возводимому в селе Деревянное Прионежского района гостиничному комплексу, на бюджетные средства должен был появиться комплекс причальных сооружений для маломерных судов, включая стоянку для 30 яхт (марина), но работы также пришлось приостановить в конце 2018 года. Выяснилось, что проект не учел ряд особенностей рельефа, о чем стало известно уже непосредственно на месте.

По словам начальника управления по туризму Карелии, ни одна из подрядных организаций не ушла с объектов, и их строительство продолжится в 2019 году. Средства, которые республика получила из федерального бюджета, были возвращены в конце 2018 года, как того требовали условия федерального законодательства, но сейчас правительство региона занимается их возвратом.

"У нас не получится, что газопровод оборван и стоит, марина и дорога на "Белые мосты" не достроены. Мы сообщили о своих проблемах Ростуризму, а также в Министерство экономического развития РФ. <…> Инвесторы в курсе всей ситуации, они заинтересованы в том, чтобы эти объекты были введены в эксплуатацию. Мы от своих обязательств не отказываемся. Подрядчики стоят на объектах, никто не ушел. Это стечение обстоятельств. Нельзя сказать, что это норма, но это риски данной программы", - отметила Биктимирова.

О туркластере

В туристский кластер "Южная Карелия" вошли объекты, расположенные на территории Сортавальского, Питкярантсткого и Лахденпохского районов. Проект включает 10 центров туристской активности, в том числе многофункциональный туркомплекс "Белые мосты", горный парк "Рускеала", центр "Гора Филина" и туркомплекс "Ладожская усадьба". Объем частных инвестиций в туркластер составил 1 млрд 271 млн 800 тыс. рублей.