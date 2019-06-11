МЧС добилось устранения 10 тыс. нарушений в детских лагерях

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Инспекторы МЧС РФ добились устранения более 10 тыс. нарушений в сфере безопасности в детских лагерях накануне старта сезона детского отдыха в текущем году. Об этом во вторник сообщил журналистам главный государственный инспектор России по пожарному надзору Ренат Еникеев.

"На контроль органами МЧС России взято свыше 45 тыс. детских лагерей всех видов, около 1,5 тыс. из которых расположены в лесных массивах или граничат с ними. Профилактические и надзорные мероприятия к открытию первой смены летней оздоровительной компании 2019 года реализованы в полном объеме. Надзорными органами МЧС обеспечено устранение 10 тыс. нарушений установленных требований безопасности, в том числе связанных с угрозами жизни для детей", - сказал он.

По его словам, за неисполнение в срок предписаний МЧС в суды переданы 275 дел об административных правонарушениях.

Еникеев также добавил, что при содействии МЧС более 17 тыс. учреждений, организующих детский отдых, создали добровольные пожарные дружины и команды.