В Генпрокуратуре сообщили, что преступность в России стала расти за счет числа краж

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Число краж в России в этом году выросло на 4%. Об этом сообщили ТАСС в Генпрокуратуре России, где обобщили данные о состоянии преступности в январе-апреле 2019 года.

Рост числа краж повлек общий рост поставленных на учет преступлений. Как отметили в Генпрокуратуре, за первые четыре месяца года "зарегистрировано 666 961 преступление, что на 19 543 больше, чем за аналогичный период прошлого года (+3%). Рост количества зарегистрированных преступлений отмечен в 57 регионах страны, снижение - в 28". Более трети всех зарегистрированных преступлений (39%) составляют хищения чужого имущества, совершенные путем краж - 230 190. Их число в текущем году увеличилось на 4%.

По другим видам преступлений отмечается сокращение. "Количество лиц, здоровью которых в результате преступлений причинен тяжкий вред, уменьшилось на 2,3% (13 186). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года число лиц, погибших в результате преступных посягательств, сократилось на 1,3% (8 715), отметили в Генпрокуратуре.

"Продолжает уменьшаться число таких деяний как присвоение или растрата, грабежи, разбои (соответственно на 0,2%, 6,8% и 8,1%). Сократилось на 1,9% количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков - 68 305. Сократилось на 44,6 % (с 5 971 до 3 309) количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения", - сообщили в надзорном ведомстве.

Уменьшилось на 3% число выявленных преступлений экономической направленности (до 47 089). "Однако увеличилось на 2,8% (12 981) количество преступлений коррупционной направленности", - отметили в Генпрокуратуре. Самый значительный рост (на 55,2%) показали преступления, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий или в сфере компьютерной информации - 77 109 (среди них также немало краж).

На 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился ущерб от преступлений (он составил 232 млрд 517 млн рублей). В Генпрокуратуре добавили, что более половины преступлений (из числа раскрытых) - 205 141 - были совершено лицами, ранее уже совершавшими преступления. Их удельный вес составляет 57,2%. Почти каждое третье преступление (30,7%) совершено в состоянии алкогольного опьянения. Снизилась на 8,1% (до 12 333) преступность среди несовершеннолетних.