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Дело против журналиста Ивана Голунова
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Матвиенко назвала "очень нехорошей" историю с задержанием журналиста Голунова

Председатель Совета Федерации заявила, что генеральный прокурор России Юрий Чайка гарантировал личный контроль за делом Голунова
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко Пресс-служба Совета Федерации РФ
Описание
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, очень нехорошей.

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"История вся эта очень нехорошая, правда", - сказала она в ходе пленарного заседания во вторник.

Матвиенко также сообщила, что генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в разговоре с ней гарантировал личный контроль за делом задержанного журналиста.

"Я по этому вопросу разговаривала вчера с генеральным прокурором РФ Юрием Яковлевичем Чайкой. Он дал абсолютные гарантии, что это дело будет находиться под строгим контролем Генеральной прокуратуры и лично под его контролем", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания во вторник.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаЧайка, Юрий ЯковлевичРоссияДело против журналиста Ивана Голунова
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