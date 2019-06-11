Матвиенко назвала "очень нехорошей" историю с задержанием журналиста Голунова

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала ситуацию с задержанием журналиста Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, очень нехорошей.

Что известно в настоящее время

Дело против журналиста Ивана Голунова. Что известно в настоящее время

"История вся эта очень нехорошая, правда", - сказала она в ходе пленарного заседания во вторник.

Матвиенко также сообщила, что генеральный прокурор РФ Юрий Чайка в разговоре с ней гарантировал личный контроль за делом задержанного журналиста.

"Я по этому вопросу разговаривала вчера с генеральным прокурором РФ Юрием Яковлевичем Чайкой. Он дал абсолютные гарантии, что это дело будет находиться под строгим контролем Генеральной прокуратуры и лично под его контролем", - сказала Матвиенко в ходе пленарного заседания во вторник.