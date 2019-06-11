Туроператоры рассказали, куда поедут российские туристы этим летом

ТАСС, 11 июня. Спрос на пакетные туры в России в начале наступившего лета вырос на 10%, при этом самыми популярными направлениями у россиян стали турецкие и внутренние курорты. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Первое место по популярности среди организованных туристов из РФ по-прежнему занимают турецкие курорты, однако на черноморское побережье России тоже приходится большой объем спроса.

В Турции, по предварительным оценкам туроператоров, в этом летнем сезоне отдохнет порядка 4,5 млн человек, в России проведут отпуск более 3 млн клиентов турфирм. В целом на Турцию и Россию приходится до 80% всех проданных на летние даты туров.

И в Турции, и в России туристов в основном интересует пляжный отдых. Однако на внутренних направлениях, помимо традиционных курортов Краснодарского края и Крыма, речь также идет о пакетных турах в Санкт-Петербург, Подмосковье и Кавказские Минеральные воды, Калининградскую область, а также на Алтай, в Карелию, Вологду, на Дальний Восток. Есть спрос и на программы по Золотому Кольцу, отметили участники рынка.

"Туроператоры связывают повышение интереса к турам по России, в том числе, с отложенным спросом в связи с чемпионатом мира по футболу 2018 года. Многие соотечественники отказались от поездок на период игр, как из-за проведения матчей в ряде городов и наплыва фанатов, так и в связи желанием смотреть чемпионат дома или же, напротив, с понесенными затратами на посещение матчей", - пояснили эксперты.

При этом на организованных туристов, выбирающих внутренние направления для летнего отпуска, приходится лишь 20% от общего числа россиян, путешествующих по России. Большинство туристов предпочитает планировать отпуск в России самостоятельно. В Турцию же, напротив, туристы чаще покупают пакетные туры. Поэтому по общему число туристов Россия останется лидером, считают в АТОР.

Кроме того, в стартовавшем летнем сезоне у россиян популярны туры в Тунис, Грецию, на Кипр, в Испанию, Таиланд, Италию, Болгарию, Черногорию.