В Германии опубликовали список десяти самых красивых русских имен

БЕРЛИН, 11 июня. /ТАСС/. Немецкий женский журнал Wunderweib опубликовал список русских имен, которые редакция посчитала самыми красивыми. Всего издание выделило 10 имен: пять женских и пять мужских.

По мнению журнала, самыми красивыми женскими именами являются Алина, Полина, Дарья, Мила, Виктория. Среди мужских имен наиболее притягательными редакция посчитала следующие: Алеша, Коля, Максим, Вадим, Никита.

Примечательно, что авторы статьи считают имя Коля "уменьшительной формой русского имени Николаус", Алешу - производным не только от Алексея, но и от Александра, а Вадима - сокращением от Владимира.

Также редакция утверждает, что имена Алеша и Никита в английском языковом пространстве используются для девочек. Помимо прочего, авторы статьи предлагают родителям называть девочек видоизмененным именем Максиме.

В мире более 280 млн человек говорят на русском. Издание отмечает, что Россия - завораживающая страна с богатой историей, а мода на русские имена набирает обороты, так как они не только очень красивы, но и обладают глубоким смыслом.

По данным Общества немецкого языка (GfdS), в 2018 году немцы чаще всего называли своих детей именами Эмилия, Миа, Ноа и Бен. Популярностью пользовались также Мари, Софи, Максимилиан и Александер.