В МЧС сообщили, что минута пожара оценивается в 4,3 тыс. рублей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минута пожара приводит к материальному ущербу более чем в 4,3 тыс. рублей. Об этом заявил глава МЧС России Евгений Зиничев, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

"По данным наших специалистов, одна минута пожара приводит к прямому материальному ущербу в размере 4300 рублей. По итогам года величина ущерба от пожаров достигает 22 млрд рублей", - сказал глава МЧС России.

При этом министр считает, что в России "назрела необходимость пересмотра подходов к созданию и размещению сил противопожарной службы".

"Для сокращения времени прибытия пожарно-спасательных подразделений, снижения числа погибших и материального ущерба на пожарах при создании новых подразделений необходимо предусмотреть разграничение между различными видами пожарной охраны зон прикрытия, с учетом количества проживающего населения и наличия потенциально опасных и критически важных объектов", - сказал Зиничев.