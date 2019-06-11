Васильева: почти половина сайтов госуслуг в РФ доступны для инвалидов только наполовину

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Почти половина сайтов государственных услуг в России имеют не полный функционал доступности для инвалидов, сообщила во вторник министр просвещения РФ Ольга Васильева на заседании рабочей группы по вопросам социальной интеграции молодых людей с инвалидностью Комиссии при президенте РФ. Мониторинг доступности для инвалидов сайтов государственной власти, по ее словам, был проведен в 2018 году.

"Наибольшая, понятно, трудность - это [трудность] для людей, которые имеют нарушения по зрению. Оказалось, что 86% официальных сайтов, которые попали в мониторинг, имеют [определенный] функционал доступности для инвалидов по зрению. А вот только половина из этих сайтов, доступных им, действительно имели полный доступ. То есть получается, что даже та программа госуслуг, которая блестяще работает по стране, она наполовину не может помочь нашим инвалидам", - сказала Васильева.

Министр отметила, что для проработки вопроса доступности цифровых ресурсов для инвалидов по слуху, зрению, с нарушением координации движений создана специальная рабочая группа, куда вошли представители органов государственной власти. "Работа в этом направлении пока только начинается и успехов у нас нет", - добавила Васильева.