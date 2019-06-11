ВЦИОМ: каждый пятый россиянин гордится армией и обороноспособностью страны

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что каждый пятый россиянин гордится армией и обороноспособностью страны, в то время как единством нации и победами спортсменов - 14% и 8% соответственно. Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные во вторник.

Респонденты отвечали на открытые вопросы и могли назвать до трех ответов. Согласно материалам исследования, наряду с армией, народом и победами спортсменов гордость у россиян вызывают внешняя политика государства и отношение к нему других стран (7%), а также деятельность президента РФ Владимира Путина (6%). Еще 5% опрошенных гордятся силой и независимостью России, в то время как 4% респондентов - активной и инициативной молодежью и подрастающим поколением.

Главными символами России опрошенные считают официальную символику страны (герб, гимн, флаг), а также единство, сплоченность и многонациональность народа (по 16%). Богатая природа является символом государства для 9% респондентов, любовь к Родине - для 6%, а сила, мощь и величие страны - для 5%.

Слово "Россия" большинство опрошенных ассоциируют в первую очередь с Родиной (31%) и Великой державой (29%), среди них преимущественно представители старшего поколения, еще 7% - с сильной армией и обороноспособностью. В свою очередь, среди негативных ассоциаций присутствуют низкий уровень жизни (6%), обида и боль за страну, а также коррупция (по 3%).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 9 июня 2019 года среди 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.