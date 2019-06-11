Уличное пианино в Петербурге защитили от вандалов круглосуточным видеонаблюдением

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 июня. /ТАСС/. Уличное пианино, установленное в Санкт-Петербурге в рамках социального проекта "Пианино на Большом", которое накануне вандалы залили бетоном, очистили и поместили под постоянное видеонаблюдение, сообщается во вторник на странице проекта в соцсети "ВКонтакте".

"В связи с недавним инцидентом, нам пришлось установить систему видеонаблюдения. Она работает круглосуточно. Пожалуйста, соблюдайте правила пользования инструментом", - говорится в сообщении.

Ранее на странице проекта разместили информацию о том, что неизвестные залили клавиши инструмента бетоном. В тот же день неравнодушные жители Петроградского района помогли организаторам очистить пианино.