В России ежедневно в пожарах погибают свыше 20 человек

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пожары в России ежедневно уносят жизни свыше 20 человек, сообщил глава МЧС России Евгений Зиничев, выступая в Совете Федерации.

"Я хочу, чтобы присутствующие услышали следующие цифры: ежедневно в России происходит 1300 пожаров, на которых гибнет более 20 человек. Всего по тем или иным причинам ежедневно в результате чрезвычайных ситуаций гибнет около 30 человек", - сказал он.

По словам министра, происходящие ежегодно стихийные бедствия, аварии и катастрофы заставляют по-новому смотреть на реальную готовность МЧС России и Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. По данным Всемирного центра пожарной статистики, Россия по числу пожаров находится в четвертом десятке стран, в то время как США - на 12-м месте. При этом по числу погибших США занимают 22-е место из 194 стран, а Российская Федерация - второе.

По словам министра, основными факторами, влияющими на эти чудовищные цифры, являются огромная территория страны, малая плотность заселения, дотационный характер экономики большинства регионов и недостаточное материально-техническое обеспечение подразделений МЧС России.

О ситуации с природными пожарами

Отмечается, что природные пожары уничтожили в России в этом году 130 жилых домов. "В результате безответственного отношения к вопросам пожарной безопасности в этом году от огня уже пострадали 88 человек, сгорели 130 жилых домов, нанесен значительный ущерб сельхозпроизводителям и животноводам", - добавил Зиничев. По его словам, наиболее сложная ситуация с природными пожарами складывается в Забайкальском крае, Иркутской области, республиках Бурятия и Якутия.

"При этом основной проблемой пожароопасного сезона из года в год остаются неконтролируемые палы сухой растительности, из-за которых происходит более половины всех природных пожаров. Именно пожары на землях сельхозназначения и в степях, возникающие в результате поджогов травы и сухостоя, разрастаются до угрожающих масштабов, наносят значительный материальный ущерб, уничтожают населенные пункты и социальную инфраструктуру", - сказал министр. Он также отметил, что во время внеплановых проверок выявлено свыше 46 тыс. случаев неконтролируемых палов сухой растительности. "Зафиксировано более 4 тыс. случаев выжигания на землях сельхозназначения и землях запаса. В результате принятых мер к административной ответственности привлечено более 200 органов местного самоуправления, полторы тысячи должностных и 170 юридических лиц, а также 13 тыс. граждан", - отметил Зиничев.

О технической оснащенности

"Продолжающееся с 2012 года ежегодное сокращение лимитов на материально-техническое оснащение МЧС России привело к тому, что на сегодняшний день почти треть пожарно-спасательной техники выработала свой ресурс и требует замены. Если не учитывать технику, которая эксплуатируется сверх установленного ресурса, то обеспеченность боевых подразделений составляет 58%", - сказал Зиничев. По словам министра, потребность в современных образцах пожарно-спасательной техники составляет более 18 тыс. единиц. Он подчеркнул, что в 2019 году МЧС России в рамках имеющихся лимитов планирует поставку всего около 400 единиц пожарно-спасательных автомобилей, что "не перекрывает даже естественную убыль", которая составляет порядка 1,5 тыс. единиц в год, и не позволяет своевременно обновлять парк пожарно-спасательной техники.

Глава МЧС также сообщил, что половина всей боевой экипировки пожарных и пожарно-технического вооружения выслужила установленные сроки и подлежит замене. По словам министра, МЧС не хватает воздушных судов, чтобы прикрыть всю территорию страны. "Существующая численность и ее [авиации] состояние недостаточны, чтобы обеспечить прикрытие всех регионов страны. Особенно отмечается недостаток в тяжелых транспортных самолетах и необходимость организации дежурства хотя бы по одному вертолету в каждом субъекте Российской Федерации", - сказал он, выступая на "правительственном часе" в Совете Федерации.

Зиничев отметил, что из-за трехкратного снижения объемов финансирования плановые ремонты вертолетов в 2017 и 2018 годах не выполнялись, а поддержание летной годности осуществлялось за счет использования запасов исправных агрегатов. Министр также сообщил, что МЧС вынуждено использовать данные зарубежных спутников, так как российских недостаточно. "Российская космическая группировка дистанционного зондирования Земли в интересах МЧС России работает только в оптическом диапазоне, - рассказал он. - Недостаточное количество российских спутников и их технические характеристики вынуждают нас использовать данные зарубежных космических аппаратов для выявления термических точек".