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Власти Москвы сообщили, что рыба в Борисовских прудах могла погибнуть из-за жаркой погоды

Специалисты не выявили у рыбы заболеваний

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Специалисты не нашли заболеваний у погибшей рыбы, трупы которой обнаружили очевидцы на Борисовских прудах в Москве. Она могла погибнуть из-за жаркой погоды, установившейся в столичном регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В понедельник в социальных сетях и Telegram-каналах появилась видеозапись выброшенных из воды трупов рыбы. По словам автора записи, это произошло на Борисовских прудах.

"По предварительной информации, рыба на Борисовских прудах могла погибнуть из-за недостатка кислорода в связи с жарой. Ветеринары не выявили у рыбы заболеваний", - заявили в пресс-службе департамента.

Температура 26-30 градусов днем держится в Москве и Московской области вторую неделю. Синоптики прогнозируют похолодание в столице до 21-23 градусов 13 июня.

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