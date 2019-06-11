Власти Москвы сообщили, что рыба в Борисовских прудах могла погибнуть из-за жаркой погоды

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Специалисты не нашли заболеваний у погибшей рыбы, трупы которой обнаружили очевидцы на Борисовских прудах в Москве. Она могла погибнуть из-за жаркой погоды, установившейся в столичном регионе, сообщили ТАСС в пресс-службе Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

В понедельник в социальных сетях и Telegram-каналах появилась видеозапись выброшенных из воды трупов рыбы. По словам автора записи, это произошло на Борисовских прудах.

"По предварительной информации, рыба на Борисовских прудах могла погибнуть из-за недостатка кислорода в связи с жарой. Ветеринары не выявили у рыбы заболеваний", - заявили в пресс-службе департамента.

Температура 26-30 градусов днем держится в Москве и Московской области вторую неделю. Синоптики прогнозируют похолодание в столице до 21-23 градусов 13 июня.