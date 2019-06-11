Песков заявил, что никаких установок урегулировать дело Голунова до прямой линии нет

"Я могу это опровергнуть. Никаких таких установок нет и быть не может", - заявил он журналистам, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие публикации в ряде СМИ.

Представитель Кремля рассказал, что уже ознакомился с несколькими сотнями вопросов, поступивших на прямую линию, отметив, что "по Голунову вопросы есть, но ими не засыпают".

"Я убежден, что если актуальность будет сохраняться на момент проведения прямой линии, разумеется, эти вопросы будут в прямом эфире задаваться президенту", - заявил пресс-секретарь.

При этом Песков добавил, что считает обоснованным предложение журналистов провести пресс-конференцию МВД по этому уголовному делу в связи с его высоким резонансом. "Любой диалог приветствуется. С другой стороны, проведение следствия - это не публичное мероприятие, и это нужно учитывать и относиться к этому с пониманием. Невозможно проводить следствие полностью в публичном режиме. Хотя именно у этого дела, с учетом его резонансности и неизвестных нюансов, конечно, здесь есть необходимость в том, чтобы ответы на имеющиеся вопросы были предоставлены", - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.