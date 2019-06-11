МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Продюсер Бари Алибасов пришел в сознание после пяти дней медикаментозного сна. Об этом сообщил ТАСС во вторник PR-директор Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин.

"Сегодня утром он пришел в себя", - сказал Горжанкин.

Со ссылкой на сына продюсера, Бари Алибасова-младшего, он добавил, что музыкант пока не может говорить и не помнит даже своего имени.

"К сожалению, еще остается риск внутреннего кровотечения после схода струпа на местах ожогов, что может привести к летальному исходу. Сказать, что этого риска нет, можно будет только через пару дней. Сейчас лечащие врачи проводят всю необходимую диагностику и составляют план дальнейшего лечения продюсера", - процитировал Горжанкин заявление сына Алибасова.

Алибасов был введен в медикаментозный сон 6 июня. Как сообщил его представитель, медики надеялись таким образом устранить болевые ощущения и обездвижить пациента для проведения необходимых манипуляций в рамках экстренной терапии.

4 июня помощник продюсера Сергей Моцарь сообщил ТАСС, что Алибасов случайно выпил химикаты, приняв их за воду. У музыканта диагностированы ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Сейчас он находится в НИИ им. Склифосовского.

Бари Алибасов - советский и российский музыкант, композитор, заслуженный артист России, создатель групп "Интеграл" и "На-На". 6 июня ему исполнилось 72 года.