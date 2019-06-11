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Баста погасил долги спортивного клуба "Антей" в Ростове-на-Дону

Российский музыкант перевел клубу более 200 тыс. рублей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 11 июня. /ТАСС/. Российский музыкант Василий Вакуленко (Баста) погасил долг в более чем 200 тыс. рублей спортивного центра "Антей" в Ростове-на-Дону. Об этом сообщается на странице исполнителя в социальной сети Instagram.

"Ростовская городская общественная организация семейно-патриотического центра "Антей" открыла специальный счет для погашения долгов, предъявленных им ООО "Управляющая компания "Возрождение-плюс". Декларированная сумма долга от УК на данный момент 210 000 рублей. Эту сумму <...> на счет "Антея" перевел ростовчанин Василий Вакуленко, известный как @bastaakanoggano (никнейм в Instagram Басты)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, спортивному клубу предстоят суды, оплата будущих коммунальных расходов, адвокаты, покупка нового оборудования для бесплатных тренировок детей, ремонт помещения и прочие расходы. Счет для помощи продолжает работать.

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