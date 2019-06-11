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Песков заявил, что ему неизвестно, обсуждается ли изменение статьи УК РФ о наркотиках

Комментируя этот вопрос в контексте дела журналиста Ивана Голунова, пресс-секретарь президента призвал сначала "дождаться ясности" и завершения всех экспертиз

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, обсуждается ли возможность изменения уголовного законодательства в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

"Мне об этом неизвестно. Я могу узнать, сам я не обладаю этой информацией, потому что если и ведется [обсуждение], то на достаточно экспертном уровне должно вестись", - сказал Песков, отвечая на вопрос, обсуждается ли отмена или изменение 228-й статьи УК РФ, касающейся незаконного оборота наркотиков.

Комментируя этот вопрос в контексте дела журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, пресс-секретарь президента призвал сначала "дождаться ясности" и завершения всех экспертиз.

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РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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