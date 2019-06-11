Верховный суд разъяснил, как привлекать к ответственности за нечитаемые номера автомобилей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Наличие механических устройств на автомобиле, позволяющих сделать номера нечитаемыми, уже образует состав административного правонарушения. Это разъяснил пленум Верховного суда в проекте постановления по вопросам рассмотрения дел об административных правонарушениях в области дорожного движения.

Как отмечается в проекте постановления, ответственность за управление транспортным средством с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих их идентификации (ч. 2 ст. 12.2 КоАП) наступает, "включая случаи, когда на момент остановки транспортного средства такие устройства или материалы не применялись для видоизменения или сокрытия государственных регистрационных знаков (в том числе только одного из них)".

Видоизмененным, пояснил Верховный суд, является автомобильный номер, в который внесены изменения, "искажающие нанесенные на него символы либо один из них (например, путем заклеивания), препятствующие прочтению и идентификации данного знака".

В качестве "устройств <...>, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть, могут расцениваться различные механизмы, приборы, приспособления и иное оборудование (шторки, электромагниты и тому подобное, в том числе и тогда, когда они не были приведены в действие в момент выявления административного правонарушения, однако позволяли водителю при совершении определенных действий видоизменить или скрыть государственный регистрационный знак)", - говорится в пояснении пленума. А к материалам, препятствующим идентификации номеров автомобиля, могут относиться "искусственные (например, листы бумаги, картон) либо природные материалы (в частности, листва, грязь, снег), если визуальный осмотр транспортного средства позволяет с очевидностью сделать вывод о том, что они нанесены с целью затруднения или невозможности идентификации государственных регистрационных знаков (например, загрязнение фрагмента государственного регистрационного знака не связано с погодными условиями или не обусловлено процессом движения, допускающим самозагрязнение)".

Доказательством использования таких устройств и материалов в целях сокрытия номеров "может выступать, например, произведенная уполномоченным должностным лицом в ходе выявления административного правонарушения видеозапись (фотографии), которая приобщается к материалам дела об административном правонарушении".

Подложные номера автомобиля

Заведомо подложными номерами автомобиля, за которые наступает ответственность по ч. 3 и ч. 4 ст. 12.2 КоАП РФ, разъяснил пленум, являются как знаки, изготовленные не уполномоченными на их изготовление лицами, так и не соответствующие требованиям национального стандарта, "в частности, государственные регистрационные знаки (в том числе один из них), не соответствующие основным размерам таких знаков, предназначенных для определенной группы транспортных средств; форма и характер начертания, толщина линий цифр и букв, применяемых на лицевой стороне которых, изменены". Кроме того, к подложным относятся знаки, "в которые были внесены изменения, искажающие нанесенные на них символы, в частности один из них (например, выдавливание, механическое удаление символа, подчистка, подкраска), и допускающие иное прочтение государственного регистрационного знака". Также заведомо подложным считается установленный знак, выданный на другое транспортное средство, либо не выдававшийся в установленном порядке, либо выдававшийся до внесения изменений в регистрационные документы автомобиля.

Рассмотренный во вторник в Верховном суде проект постановления пленума будет принят после доработки редакционной комиссией.