Крым в 2019 году может побить рекорд по турпотоку

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июня. /ТАСС/. Власти Крыма рассчитывают, что курорты региона в 2019 году примут 7,5 млн гостей, что побьет рекорд по турпотоку за весь постсоветский период, поставленный в 2018 года - 6,8 млн человек. Об этом сообщил спикер Госсовета республики Владимир Константинов.

Глава комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму Госсовета Крыма Алексей Черняк ранее сообщил, что на 1 июня текущего года в республике отдохнули более 1,286 млн человек - на 11% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"11% роста приведет нас к желаемой цифре в 7,5 млн туристов, если тенденция сохранится. Это кардинальная, радикальная цифра. Она меняет экономический облик региона. Мы приходим к такому состоянию, когда наша региональная экономика может получить синергетический эффект и начать двигаться", - сказал он на заседании президиума Госсовета.

Константинов связывает увеличение турпотока с открытием в прошлом году автомобильного движения по Крымскому мосту. "Без преувеличений - рост нам дал Крымский мост. Надо иметь ввиду, что в этом году к нам придет и железная дорога, которая тоже привезет нам отдыхающих, тенденции роста остаются, для нас это важно", - подчеркнул он.