Памятник Примакову установят в Москве за счет благотворительных взносов

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Финансирование установки памятника государственному и политическому деятелю современной России Евгению Примакову будет осуществлено за счет благотворительных взносов. Об этом сообщается в материалах пресс-службы столичной мэрии.

Накануне в рамках международного научно-экспертного форума "Примаковские чтения" помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал о планах установить памятник Примакову.

"11 июня 2019 года президиум правительства Москвы принял распоряжение "О монументе Е. М. Примакову". Памятник выдающемуся государственному и политическому деятелю современной России Евгению Максимовичу Примакову будет установлен на пересечении улицы Смоленская и Смоленской-Сенной площади - в сквере напротив здания МИД России. Финансирование работ по установке памятника будет осуществлено за счет благотворительных взносов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что памятник будет возведен авторским коллективом под руководством скульптора, народного художника России Георгия Франгуляна. Открыть памятник планируется 29 октября 2019 года - на 90-летие со дня рождения Примакова.

Советский и российский политический и государственный деятель и известный востоковед Евгений Примаков скончался 26 июня 2015 года в возрасте 85 лет. В разные годы он занимал посты председателя правительства РФ, министра иностранных дел России, руководителя Центральной службы разведки СССР, директора Службы внешней разведки России, председателя Совета Союза Верховного Совета СССР, президента Торгово-промышленной палаты России, был депутатом Госдумы.

С именем Примакова связывают перелом во внешней политике России: отказ от атлантизма в пользу концепции "многополярного мира". А демарш политика, над океаном отказавшегося лететь в Вашингтон после известия о начале бомбардировок Югославии, известен как легендарный "разворот над Атлантикой".