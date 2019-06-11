В МВД предостерегли нудистов от отдыха вблизи детских пляжей

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Полиция не расценивает нудизм как хулиганство, если он происходит вне мест массового пребывания людей, но предостерегает от нудистского отдыха вблизи мест отдыха детей. Об этом во вторник журналистам рассказал начальник Управления организации охраны правопорядка в жилом секторе и деятельности по исполнению административного законодательства ГУОООП МВД России Станислав Колесник.

"Мы пришли к выводу, что никакого дополнительного регулирования проблема нудистов не требует. Поклонники такого рода отдыха, как правило, собираются на отдаленных пляжах, вдали от мест массового отдыха людей", - заявил представитель МВД, отметив что полиция не считает хулиганством нудизм вне мест массового пребывания людей.

В то же время Колесник предостерег от нудистского отдыха вблизи детских пляжей. "Есть уголовная ответственность за совращение несовершеннолетних. Если такие случаи будут, соответствующим образом будем реагировать", - заключил он.