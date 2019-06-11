ФАС призвала Минздрав решить вопрос взаимозаменяемости медицинских изделий

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ должен решить вопрос взаимозаменяемости медицинских изделий для лучшей конкурентоспособности отечественных производителей при государственных закупках, сообщила во вторник пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) со ссылкой на начальника управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофея Нижегородцева.

"На сегодняшний день большинство мероприятий, посвященных обращению медизделий, которые включены в нее [в дорожную карту "Развитие конкуренции в здравоохранении"], до сих пор не реализовано. В частности, это касается ключевого вопроса - вопроса установления порядка определения взаимозаменяемости медицинских изделий, в том числе расходных материалов. Если вопросы <...> не решены, то неважно, каким способом осуществляется закупка, вас просто к этой закупке не допустят, - приводит слова Нижегородцева пресс-служба ФАС. - Если на рынке лекарственных препаратов мы эту проблему решили совместно с Министерством здравоохранения, то на рынке медизделий и расходных материалов нам еще предстоит решить этот вопрос".

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" решает вопрос, каким образом осуществлять закупки, а что покупать, определяют госзаказчики, уточнил Нижегородцев. По его словам, если вопросы стандартизации не решены, то госзаказчик может манипулировать закупкой, исключая российских производителей.

"В этом смысле возможности антимонопольной службы сильно ограничены, поскольку определять эквивалентность медизделий может и должен Минздрав, а если этого не сделано, то отсутствует сама возможность соответствующего "арбитража". До сих пор мы не можем добиться того, чтобы обеспечить возможность доступа российских производителей на недискриминационной основе к торгам, принимая решение на основе экспертизы о взаимозаменяемости аналогичных, эквивалентных медицинских изделий", - сказал представитель ФАС.

Кроме того, следует решить вопрос с определением понятий медизделий "открытого" (к ним подходят расходные материалы и комплектующие от разных производителей) и "закрытого" типа, чтобы дать указания госзаказчикам покупать только "открытые". Это позволит отечественным производителям поставлять на рынок больше соответствующих материалов, считает Нижегородцев. Производители медицинских изделий, в свою очередь, должны указывать в технической документации требования к расходным материалам. "Нужно отказаться от перевода госзакупок медицинских изделий из режима электронных аукционов на конкурсные процедуры, так как последние содержат больше возможностей, чтобы ограничить участие в них компаний", - подытожил представитель ФАС.

Конкуренция на рынке лекарств

В декабре 2017 года президент РФ утвердил национальный план развития конкуренции. В апреле 2018 года на заседании Госсовета был определен перечень отраслей, где необходимо развивать конкуренцию. В их числе оказались сферы строительства, ЖКХ, здравоохранения и другие.

В 2018 году Минздрав и ФАС разработали законопроект, который расширяет понятие взаимозаменяемости лекарственных препаратов. Согласно документу, около 70% лекарственных препаратов на рынке РФ должны быть взаимозаменяемыми к 2021 году. Как отметила тогда глава Минздрава Вероника Скворцова, с 2019 года постепенно будут вводиться референтные цены для взаимозаменяемых препаратов.