Совфед одобрил закон об ужесточении наказания за "пьяные" ДТП с жертвами

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании во вторник закон об усилении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, совершенные по вине пьяных водителей.

Согласно закону, если такое деяние повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет (сейчас до четырех лет), в случае гибели человека - от пяти до двенадцати лет лишения свободы (сейчас от двух до семи лет), если погибли двое и более лиц - от восьми до пятнадцати лет заключения (сейчас от четырех до девяти лет).

Кроме того, вносится изменение в статью 263 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена"). Ее действие распространяется на частных лиц, управляющих легкими (сверхлегкими) воздушными судами или маломерными водными судами. В случае нарушения ими правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, в результате чего по неосторожности был нанесен тяжкий вред здоровью человека либо причинен крупный ущерб, максимальное наказание составит до двух лет лишения свободы. Если данное деяние повлекло по неосторожности смерть человека, максимальное наказание предусматривается в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, законом вносятся изменения в статью 15 "Категории преступлений" УК РФ. В соответствии с ними к категории преступлений средней тяжести относятся неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы, а неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пятнадцати лет лишения свободы, относятся к категории тяжких преступлений.

"Принятие федерального закона позволит повысить эффективность превентивного воздействия уголовного закона в части наказания за преступные нарушения правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, совершенные в состоянии опьянения", - говорится в заключении профильного комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству.