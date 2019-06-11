Журфак МГУ запустит программу по обучению научной журналистике

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Факультет журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова запустит с нового учебного года программу по научной журналистике для выпускников естественно-научных факультетов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы вуза, распространенном во вторник.

"В новом учебном году факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова запускает новую магистерскую программу "Научная журналистика и коммуникация". Цель программы - подготовка профессиональных исследователей и практиков, способных успешно работать в научно-популярных медиа и в просветительских проектах, представлять научно-образовательные учреждения и технологические компании в публичной сфере", - сообщается в пресс-релизе.

Помимо занятий, проводимых сотрудниками факультета журналистики МГУ, существенную часть учебной программы составят мастер-классы известных научных журналистов и ученых-популяризаторов, сотрудников пресс-служб и PR-отделов крупных научно-образовательных учреждений и успешных технологических компаний. Занятия будут проходит в вечернее время, что позволит совместить учебу и работу.

Студенты в процессе обучения смогут посетить научные центры и лаборатории, разработать концепции новых научно-популярных онлайн- и офлайн-проектов в команде, а также провести собственные новаторские исследования в малоизученной области научных коммуникаций. Также они получат возможность пройти стажировку в ведущих научно-популярных медиа и отделах науки федеральных СМИ, в пресс-службах научных и технологических компаний.

Подать заявление на новую магистерскую программу можно с 20 июня по 20 июля.