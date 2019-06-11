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Самолет SSJ-100 Брянск - Сочи задержан на шесть часов по техническим причинам

Борт должен был вылететь из Брянска в 10:45 мск

ТАСС, 11 июня. Самолет авиакомпании "Азимут" Sukhoi Superjet 100, выполняющий рейс Брянск-Сочи, задержан на шесть часов по техническим причинам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Рейс Брянск - Сочи задерживается до 15:45 в связи с заменой воздушного судна по техническим причинам", - сообщили в авиакомпании.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, самолет должен был вылететь из Брянска в 10:45 мск.

Авиакомпания "Азимут" - авиаперевозчик юга России, базирующийся в аэропортах Платов (Ростов-на-Дону) и Пашковский (Краснодар). Сейчас авиапарк "Азимута" состоит из девяти самолетов Sukhoi Superjet 100.

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