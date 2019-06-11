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Полиция возбудила уголовное дело после кражи в раздевалке баскетбольного клуба "Химки"

Ранее сообщалось, что у баскетболистов "Химок" во время матча с ЦСКА пропали личные вещи

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело после факта кражи в раздевалке баскетбольного клуба "Химки" в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД по Московской области Татьяна Петрова.

"В полицию поступили сведения о краже в раздевалке спорткомплекса в городе Химки во время проведения баскетбольного матча. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ст.158 УК РФ ("Кража"). Изучаются видеозаписи с камер видеонаблюдения, устанавливается причастный к этому преступлению", - сказала она.

Ранее сообщалось о краже личных вещей баскетболистов "Химок" во время матча с ЦСКА в Подмосковье.

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