Group-IB подтвердила накрутку голосов за дочь Алсу в финале шоу "Голос. Дети"

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Компания Group-IB, проводившая расследование зрительского голосования в финале вокального шоу "Голос. Дети", опубликовала окончательный отчет, подтвердив накрутку голосов в пользу одного из участников шоу. Об этом говорится в заявлении компании, представившей окончательные результаты расследования.

"Group-IB опубликовала аналитический отчет по итогам исследования зрительского голосования в финале шестого сезона телевизионного шоу "Голос. Дети". Эксперты компании подтвердили выводы об использовании накруток голосов, а также выявили ряд аномалий, сопровождавших голосование", - сообщили в Group-IB, уточнив, что массовая рассылка проводилась в отношении участника под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).

Кроме того, специалисты выявили ряд аномалий, сопровождавших ход голосования, в частности, высокую плотность звонков и СМС, большое число абонентов, отдавших 20 и более голосов за одного конкурсанта, а также появление ряда регионов, отдавших более 95% голосов за одного участника. Вместе с тем эксперты пришли к выводу, что сама система голосования не была подвергнута кибератакам.

"На первом этапе расследования эксперты Group-IB обнаружили две группы номеров, с которых осуществлялись накрутки голосов. По уточненным данным, суммарно с этих номеров поступило более 41 тыс. голосов за участника под номером семь", - рассказали в Group-IB, уточнив, что первая группа номеров массово проводила звонки в пользу одного из участников, а вторая - массовую рассылку СМС.

Также в компании отметили аномальную плотность звонков за одного участника, которая достигала до 300 голосов в секунду при среднем показателе за других конкурсантов в 110 голосов в секунду. При этом количество абонентов, отдавших 20 и более голосов за участника под номером семь, достигло более 2 тыс., при том что у других частников было 39 и 59 таких "поклонников", выяснили эксперты.