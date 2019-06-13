"Все на свете из пластмассы". Можно ли отказаться от пластика совсем? И чем его заменить?

Пока решение о запрете одноразовых пластиковых изделий в России не принято, люди начали самостоятельно себя ограничивать и искать альтернативы

В России обсуждается введение запрета на оборот одноразовых изделий из пластика. Новый виток дискуссии спровоцировало решение Евросоюза об ограничении с 2021 года производства и продажи нескольких видов пластиковой продукции. В марте премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что вопрос может быть рассмотрен на законодательном уровне "в какой-то момент". Позже стало известно, что Минприроды поддерживает эту идею, а Минпромторг ее прорабатывает. За поэтапное введение запрета пластиковых пакетов в розничной торговле высказался Роспотребнадзор. В свою очередь спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов заметил, что мы еще не "дожили" до запрета на пластиковую посуду, а с пакетами это не имеет смысла, нужно просто предлагать адекватную альтернативу и активнее внедрять автоматы по приему стекла и пластика. Тем временем концепция zero waist ("ноль отходов"), подразумевающая сокращение производимого человеком мусора, в том числе за счет отказа от одноразовых вещей, находит все больше сторонников среди россиян. Что важнее запретить Прежде всего, по мнению экологов, стоит отказаться от использования пластиковых пакетов, одноразовой посуды, трубочек для напитков, палочек для размешивания сахара. Наладить переработку всей этой мелочевки практически невозможно из-за сложностей в организации сбора. "А с пляжей в море летит прежде всего она", — говорит директор программы "Зеленая экономика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Михаил Бабенко. В океане образовались целые острова пластикового мусора, который наносит серьезный ущерб животному миру. Эксперт проекта "Ноль отходов" Greenpeace в России Александр Иванников говорит, что основной вопрос, который следует себе задать: целесообразно ли производство вещей, которые используются всего 10 минут, практически не подлежат переработке и в 90% случаев оказываются на свалках. В идеале, считает он, нужно выводить из оборота все одноразовые товары и тароупаковку немедицинского назначения. Перечень "запрещенной" продукции можно составить, ориентируясь на исследования и мировой опыт. Например, на утвержденный Еврокомиссией список. Также, отмечает он, нужно отказаться от товаров, содержащих микропластик (некоторая уходовая и декоративная косметика, бытовая химия). Очистные сооружения не способны отфильтровать частицы микропластика, и они попадают в водоемы, после чего — в организмы животных и человека. Как уже отказываются от пластика в России

Отсутствие законодательной нормы не мешает распространению идеи добровольного отказа от пластика. В 2018 году комитет Ленинградской области по культуре ввел запрет на использование пластиковой посуды, полиэтиленовых пакетов и упаковок в подведомственных учреждениях и при проведении культурно-массовых мероприятий "в целях формирования экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к природе, рационального использования природных ресурсов". Российские торговые сети, вняв призывам экологов, перестали выдавать бесплатные пластиковые пакеты на кассе и ввели в ассортимент тканевые сумки. Подключился и малый бизнес. Появляются магазины "без упаковки", куда покупатели приходят со своими мешочками и контейнерами и покупают на развес крупы, сухофрукты, макароны и прочее. Если своей упаковки нет, можно купить бумажный пакет или взять в аренду банку, при возврате которой дают скидку. Все больше кофеен поддерживают акцию My cup, please ("в мою кружку, пожалуйста") — когда заведение наливает напиток навынос посетителю в его чашку. Иногда за это даже делают скидку. В некоторых регионах открываются пункты розлива воды, а в аэропортах — питьевые фонтанчики. Экоактивисты говорят, что многие вещи из пластика, включая самые "проблемные", можно заменить многоразовыми аналогами. Не покупать напитки в бутылках и не пить из одноразовых стаканчиков, а носить с собой тамблер или термокружку. Использовать бамбуковые зубные щетки и ватные палочки. Перейти на металлические, стеклянные или бамбуковые трубочки для напитков. Хранить продукты не в пакетах, а обернув восковыми салфетками. Использовать бахилы из ткани, экомешочки, "народные" средства для мытья посуды, твердые шампуни…

Можно ли избавиться от пластика совсем? Кажется, что это вполне реально, но пока — невозможно. Биолог Ирина Демина уже несколько лет не использует пластиковые пакеты, заменив их на тканевые сумки и экомешочки. "Я вообще стараюсь по минимуму покупать в упаковке. И если есть возможность, покупаю на развес. Фрукты и овощи вполне можно положить в экомешочки, сейчас к этому продавцы стали спокойно относиться", — рассказывает она. Однако совсем избежать пластика не удается: например, найти молоко на розлив или в стекле очень сложно. Она выбирает молоко в ПЭТ-бутылках, которые можно отдать на переработку. А вот от напитков в упаковке тетрапак ей пришлось отказаться, так как в ее городе такую тару на переработку не принимают.

На эту тему Как устроить раздельный сбор мусора в своем дворе

Производители пластиковой упаковки с сомнением относятся к обсуждаемому запрету. Директор по маркетингу ЗАО "Георг Полимер" (производят полипропиленовые лотки под запайку) Екатерина Абаимова говорит, что от упаковки для скоропортящихся продуктов пока "не уйти", так как альтернативы еще не придумали. "Ключевой вопрос на данном этапе: наладить переработку, как это делается в Европе. Возврата к старому нет", — говорит она. По ее словам, на предприятии подумывают наладить сбор пластика среди сотрудников. Главный инженер ООО "Стандарт пластик групп" (производство одноразовой посуды, товаров для детей, кухни, животных, емкостей для хранения) Михаил Соколов предупреждает, что от запрета могут пострадать некоторые сферы деятельности — нужно будет переориентировать производства, наладить оборот альтернативной упаковки, организовать те же пункты приема и сортировки. При этом "репрессировать" какой-то один вид пластика нет смысла, так как другие виды так же на полигонах будут валяться. "Максимум 10–15% того, что надо бы утилизировать, попадает в пункты сбора, а остальное — на свалку. Это ненормально. Поэтому мне кажется, что надо просто пока думать о том, как организовать систему утилизации, а запретить проще всего", — считает он. Но, говорит Александр Иванников, развивать раздельный сбор бессмысленно для "проблемных" категорий товаров. "Даже сейчас уровень обеспеченности инфраструктурой раздельного сбора в Москве составляет 10–15%, в регионах — еще меньше. Нужно ли дожидаться 100-процентной обеспеченности, чтобы понять, что до трети отходов не подлежат переработке, потому что не получается их собрать?" — поясняет он. Эколог настаивает, что такую продукцию нужно выводить из оборота, и напоминает, что в федеральном законе "Об отходах производства и потребления" в числе приоритетных направлений государственной политики на первых местах стоит максимальное использование исходных сырья и материалов, предотвращение образования отходов и только потом — сокращение образования отходов и снижение класса опасности, обработка, утилизация и обезвреживание.