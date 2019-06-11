Глава Дагестана: Чечня не нарушила договоренности по границе, установив знак на трассе

МАХАЧКАЛА, 11 июня. /ТАСС/. Установка дорожного знака Чечней в районе границы с Дагестаном не нарушает договоренности между двумя регионами о приостановке процесса установления административной границы между республиками, заявил глава Дагестана Владимир Васильев, подтвердив факт установки информационного знака о въезде в другую республику "Чеченская Республика - Шелковской район".

Накануне в местных Telegram-каналах появилась информация, что на окраине дагестанского Кизляра молодые люди снесли установленный дорожный указатель, что вызвало беспокойство жителей.

"У нас есть двусторонняя структура, но пока мы решили приостановить процесс установления границы. Чеченская сторона установила лишь дорожные знаки на своей территории. Но при этом мы просим, чтобы они с пониманием отнеслись к тому факту, что часть нашего населения восприняла это иначе - как наступление на наши территориальные интересы. Этого нет и не будет", - цитирует пресс-служба главы и правительства Дагестана слова Васильева.

Он заявил о недопустимости спекуляций на граничном вопросе. "Сейчас есть какая-то часть населения, которая хочет "разогреть" ситуацию в своих узкокорыстных интересах. С этим мы будем работать и противостоять всеми, в том числе и правовыми методами. Мы будем это делать согласованно, учитывая свои интересы и наших соседей, да и в целом СКФО", - добавил он.

По его словам, власти обеих республик находятся в постоянном контакте. "У нас есть общее понимание. Обращаю внимание на важный момент: та территория, на которой поставили один знак на федеральной дороге и два знака на региональной, - это территории, по которой ни у Дагестана, ни у Чеченской Республики претензий друг к другу нет", - пояснил Васильев.

При этом Васильев подчеркнул, что все дискуссионные вопросы будут обсуждаться публично, в том числе с населением республики, и добавил, что в настоящее время по граничному вопросу системных противоречий нет. "Об этом правильно сказал глава Чечни Рамзан Кадыров: наши предки столетиями жили вместе и все решали, договариваясь, и не было проблем. В целом люди готовы к диалогу, если возникают вопросы. Они вполне могут решаться, вплоть до применения референдумов", - резюмировал Васильев.

Об административных границах

Правительству РФ и регионам на основе поручения президента до 2021 года нужно завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов. Это делается в том числе для того, чтобы уладить кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Власти соседних регионов должны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить необходимый пакет документов и передать его в Росреестр.

В январе сообщалось, что Дагестан и Чечня будут устанавливать административные границы, в апреле работа была приостановлена. Причины не сообщались.

По данным Росреестра, между субъектами РФ насчитывается 378 административных границ. На 1 декабря 2018 года в ЕГРН были внесены данные о 77 границах, сведений о границах в СКФО в ЕГРН внесено не было.