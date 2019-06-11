Коломна и испанский город Асторга стали побратимами

МАДРИД, 11 июня. /ТАСС/. Российский город Коломна и испанская Асторга, расположенная в автономном сообществе Кастилия-и-Леон, заключили соглашение о побратимстве. Церемония состоялась во вторник в посольстве РФ в Мадриде.

Свои подписи под соглашением о сотрудничестве поставили глава Коломенского городского округа Московской области Денис Лебедев и мэр города Асторга Арсенио Гарсиа Фуертес. Также в рамках мероприятия подписано соглашение между Коломенской торгово-промышленной палатой и торговой палатой Асторги. На церемонии посол России в Испании Юрий Корчагин напомнил, что Коломна "славится многими достижениями - и своей промышленностью, и своими народными промыслами, и своей историей".

По словам Лебедева, "это очень важное событие". "Два месяца назад мы подписали предварительное соглашение о том, что проработаем вопрос о побратимстве, проговорили все вопросы совместного сотрудничества, которые включают в себя социальное, экономическое, туристическое сотрудничество между городами", - поделился он.

"Наш губернатор ставит перед нами основную задачу - развивать экономику, - сказал Лебедев. - Это совместное сотрудничество дает нам лишнюю возможность пригласить наших зарубежных партнеров со своими технологиями на нашу подмосковную землю, чтобы помогать нам развиваться".

В свою очередь Гарсиа Фуертес отметил на церемонии: "Для нас большая честь подписать здесь документ по побратимству между двумя историческими городами". "Я благодарю посла за то, что ранее он посетил Асторгу и тогда пообещал, что посольство будет работать над тем, чтобы найти партнеров по побратимским связям среди русских городов. И посол сдержал свое слово", - уточнил мэр, также выразив признательность представительству Россотрудничества в Испании.