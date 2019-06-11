В Госдуме считают, что Россия рано или поздно пойдет по пути сокращения рабочей недели

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев считает, что Россия рано или поздно начнет постепенный переход к сокращению рабочей недели, в этом заинтересованы как работники, так и работодатели.

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"Я еще накануне 1 мая говорил, что магистральным путем развития человечества является увеличение свободного времени. Еще [немецкий философ Карл] Маркс сказал, что главное богатство общества - это свободное время", - сказал Исаев во вторник ТАСС.

По его мнению, "дальнейшая цифровизация экономики, использование робототехники освобождает людей все в большей и большей степени". "И альтернативой будет либо сокращение рабочей недели, либо рост безработицы. Конечно, сокращение рабочей недели является преимущественным вариантом", - указал депутат.

"Рано или поздно по этому пути пойдет и Россия. Видимо, такой переход будет осуществляться постепенно по отдельным отраслям экономики. Важно, что сегодня этот вопрос обсуждается в нашем обществе", - продолжил Исаев.

При этом он признал, что речь идет не о ближайшей перспективе, "это задача на будущее". Депутат подчеркнул, что сокращение рабочих часов ни в коем случае не должно привести к снижению заработных плат. "Принципиальная позиция профсоюзов состоит в том, что сокращение рабочего времени происходит при сохранении уровня оплаты труда", - уточнил он.

Исаев также выразил уверенность в том, что сокращение трудовой недели положительно скажется на производительности в целом, она "будет неизбежно расти". "В данном случае есть мотивация и для работников, и для работодателей тоже, потому что работник, имеющий больше свободного времени, больший досуг, работает, как правило, более производительно", - резюмировал парламентарий.

Переход на четырехдневку

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во вторник, выступая на Международной конференции труда, не исключил в перспективе перехода мировой экономики на четырехдневную рабочую неделю. По его словам, к сокращению рабочего времени и расширению досуга работников приводит технологический прогресс. В то же время, отметил глава правительства, постоянная погоня за результатом оборачивается для работников "системной усталостью, хроническим стрессом".