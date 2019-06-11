РПЦ призвала создать альтернативу системе электронной идентификации граждан

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Верующие граждане России должны иметь возможность пользоваться не только цифровыми системами персональной идентификации, говорится в комментарии правового управления РПЦ, опубликованном во вторник на сайте Московского патриархата.

Президент России Владимир Путин 1 апреля 2019 года подписал закон, согласно которому свидетельство об обязательном пенсионном страховании больше не будет выдаваться в бумажном виде, а информация о застрахованном лице будет храниться в электронном виде.

Несмотря на имеющиеся обращения Московской патриархии и общественности в Госдуму, закон был принят в редакции, не обеспечивающей права граждан на альтернативные цифровым способы обработки персональных данных, отметили в правовом управлении РПЦ. "Законопроект предусматривает заявительный порядок присвоения страхового номера индивидуального лицевого счета. В том случае, если гражданин не получил такой номер и ему не открыт лицевой счет, он не вправе получить пенсию и социальную поддержку", - говорится в сообщении.

В управлении отметили, что закон "несет в себе предпосылки для создания унифицированных систем цифровой идентификации граждан и создания институтов цифрового профиля и электронного удостоверения личности гражданина", и призвали создать на законодательном уровне альтернативу для верующих.

"Церковь последовательно выступает за закрепление в законодательных актах РФ позиций в целях учета прав верующих на отказ от цифровых средств идентификации и снижения рисков дискриминации по признаку отказа от их применения", - отмечается в комментарии.

Ранее в ежегодном докладе уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой отмечалось, что в 2018 году она получила 2766 обращений по вопросам свободы совести и вероисповедания, из них 46 коллективных, тогда как в 2017 году таких обращений было всего 810. При этом почти 95% жалоб были связаны с введением электронной идентификации.