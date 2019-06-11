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Прекращение дела против Ивана Голунова

В Общественной палате считают разумной идею провести акцию в поддержку Голунова 16 июня

Вокруг дела журналиста "очень серьезное социальное, политическое напряжение", отметил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Секретарь Общественной палаты (ОП) РФ Валерий Фадеев считает разумным предложение о проведении законной акции в поддержку корреспондента интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова 16 июня вместо несанкционированного марша в День России. Соответствующее мнение главы ОП приводит пресс-служба палаты во вторник.

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Ранее в департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы сообщили, что в интернете распространяются призывы к несанкционированным акциям в поддержку Голунова, совпадающим по времени с празднованием Дня России 12 июня. Глава комиссии по свободе информации и правам журналистов Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Павел Гусев предложил вместо этого провести 16 июня законный марш в поддержку корреспондента "Медузы".

"Вокруг дела Голунова очень серьезное социальное, политическое напряжение. И это напряжение может вылиться попросту в беспорядки, абсолютно неуместные, когда в городе праздник. Могут пострадать люди и, насколько я понимаю, мэрия предлагает организаторам митинга провести свое шествие в воскресенье, 16 июня. Считаю, что это очень разумное предложение", - сказал Фадеев.

По его словам, в День России в Москве "будет огромное число разных праздничных мероприятий, когда будут перекрыты некоторые улицы, когда будут гулять миллионы людей, будут гулять семьи с детьми". "Конечно, граждане имеют право на публичное выражение своих протестов, своих требований в виде митингов, демонстраций. Безусловно, и те люди, которые хотят организовать марш в защиту журналиста Ивана Голунова, имеют на это полное право. Никто не отказывает организаторам в проведении шествия, но только просят не настаивать на праздничном дне, а перенести на ближайший выходной день", - пояснил секретарь ОП.

По мнению Фадеева, организаторы шествия в поддержку Голунова "должны пойти навстречу властям города Москвы и понять, что те риски, которые может нести это шествие, неуместны в этой ситуации". "В противном случае возникает мысль, что те, кто настаивает на проведении шествия в праздничный день, просто хотят провокации, что они хотят возможных беспорядков. Это, конечно, не будет полезным для журналиста Ивана Голунова. И это будет означать, что для организаторов возможных провокаций важен не журналист Иван Голунов и его свобода, а что-то другое", - отметил он.

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