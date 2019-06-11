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Прекращение дела против Ивана Голунова
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Глава СПЧ надеется, что будет проведено расследование обстоятельств задержания Голунова

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов ожидал освобождения журналиста "Медузы" Ивана Голунова и рассчитывает, что будет проведено расследование обстоятельств его уголовного преследования.

"Я могу сказать только одно - я очень рад. Я ждал этого результата и надеюсь, это далеко не точка в этой истории", - сказал Федотов ТАСС.

Ранее во вторник глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в отношении Голунова прекращено за недоказанностью.

Теги
РоссияФедотов, Михаил АлександровичДело против журналиста Ивана Голунова
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